بالصور.. عباءة تخرج جامعة طيبة تثير الجدل بين الطالبات

نايف السالم(صدى):

أعربت طالبات في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، عن اعتراضهن على شكل عباءة التخرج المثيرة للجدل.

ورأت الطالبات أن ألوان العباءة وتصميمها غير ملائمة لهن، حيث بدت العباءة بلونين، هما الأسود والأزرق، وقد طبع عليها شعار الجامعة.

وسخرن من ألوان العباءة وتصميمها، عبر وسم ” عباية تخرج جامعة طيبة ” ،الذي سرعان ما تصدر بقائمة الترند في موقع ” تويتر ” ، مطالبات إدارة الجامعة بالتخلي عن العباءة.