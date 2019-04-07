  • الأحد 7

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. عباءة تخرج جامعة طيبة تثير الجدل بين الطالبات

بالصور.. عباءة تخرج جامعة طيبة تثير الجدل بين الطالبات

بالصور.. عباءة تخرج جامعة طيبة تثير الجدل بين الطالبات
نايف السالم(صدى):

أعربت طالبات في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، عن اعتراضهن على شكل عباءة التخرج المثيرة للجدل.

ورأت الطالبات أن ألوان العباءة وتصميمها غير ملائمة لهن، حيث بدت العباءة بلونين، هما الأسود والأزرق، وقد طبع عليها شعار الجامعة.

وسخرن من ألوان العباءة وتصميمها، عبر وسم ” عباية تخرج جامعة طيبة ” ،الذي سرعان ما تصدر بقائمة الترند في موقع ” تويتر ” ، مطالبات إدارة الجامعة بالتخلي عن العباءة.


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 44 دقيقة

احمدو ربكم. يعطونكم عباة مجانا. بعدين التخرج كلها ساعة

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 44 دقيقة

احمدو ربكم. يعطونكم عباة مجانا. بعدين التخرج كلها ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *