بالفيديو.. المغامسي: تارك الصلاة عمداً لا يزوج
أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، على أهمية فريضة الصلاة، مشددًا على أنها أعظم أركان الدين.
وقال المغامسي خلال برنامج ” الأبواب المتفرقة ” في رده على استفسار أحد الأشخاص حول حكم ترك الصلاة وما إذا كان يعتبر كافرًا ، إن تضييع الصلاة مهلكة، وبعض العلماء يرون أن تارك الصلاة عمدًا ” يكفر ” .
وأضاف المغامسي: ” بعض العلماء الأجلاء يرون أن تارك الصلاة قد أتى بأعظم الكبائر، ولا يزوج ولا يخالط ولا يعاشر وينبذ لكن لا يستطيعون أن يحكموا بكفره ” .
واستشهد المغامسي بقول النبي ﷺ حينما قال: ” العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ” .
وختم المغامسي قائلا: ” لذا المؤمن مطالب بأن يعظم هذه الشعيرة التي عظمها الله ورسوله ” .
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