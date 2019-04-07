بالفيديو.. المغامسي: تارك الصلاة عمداً لا يزوج

عادل الحربي(صدى):

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، على أهمية فريضة الصلاة، مشددًا على أنها أعظم أركان الدين.

وقال المغامسي خلال برنامج ” الأبواب المتفرقة ” في رده على استفسار أحد الأشخاص حول حكم ترك الصلاة وما إذا كان يعتبر كافرًا ، إن تضييع الصلاة مهلكة، وبعض العلماء يرون أن تارك الصلاة عمدًا ” يكفر ” .

وأضاف المغامسي: ” بعض العلماء الأجلاء يرون أن تارك الصلاة قد أتى بأعظم الكبائر، ولا يزوج ولا يخالط ولا يعاشر وينبذ لكن لا يستطيعون أن يحكموا بكفره ” .

واستشهد المغامسي بقول النبي ﷺ حينما قال: ” العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ” .

وختم المغامسي قائلا: ” لذا المؤمن مطالب بأن يعظم هذه الشعيرة التي عظمها الله ورسوله ” .

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