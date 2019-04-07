انتقامًا لأبيه..ثلاثيني انتظر خروج ابن عمته من السجن ليمطره بوابل من الرصاص

القاهرة(صدى):

انتقم شاب مصري من قاتل أبيه، وهو نجل عمته، وانتظر خروجه من السجن بعد قضاء عدة سنوات داخله كفترة عقوبة ،آخذًا بالثأر.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا يفيد بمصرع شاب بوابل من الرصاص في الشارع من قبل أحد الأشخاص الذي استقل دراجة بخارية لتنفيذ جريمته.

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أن المجني عليه تربطه صلة قرابة بالمتهم الذي انتظر خروجه من السجن للأخذ بثأر والده.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، حيث قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، فيما أحالت جثة المجني عليه للطب الشرعي لإعداد تقرير طبي قبل التصريح بدفنه.