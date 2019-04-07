توضيح من الخارجية الأردنية بعد رفع علم كردستان من دون العلم العراقي

عمان(صدى):

أصدر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، بياناً بشأن رفع علم اقليم كردستان دون العلم العراقي خلال زيارة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني إلى الاردن، مؤكدًا أن ما حدث خطأ غير مقصود.

وقال : ” موقف الأردن ثابت في دعم أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه ” ،موضحًا أن ما حدث خطأ بروتوكوليا فرديا.

وأكد أن دعم الأردن لوحدة العراق وتماسكه موقف أردني ثابت لا يتبدل تعبر عنه المملكة قولا وفعلا.