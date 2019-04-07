حارس مرمى البيرو على ردار الهلال

ماجد محمد(صدى):

تداولت أنباء حول استهداف نادي الهلال ضم حارس مرمى منتخب البيرو ،بيدرو غاليسي ،لصفوفه في الفترة المقبلة.

وشارك غاليسي في صفوف المنتخب البيروفي في كأس العالم 2018 في روسيا، حيث كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده.

يذكر أن المنتخب البيروفي ودع منافسات كأس العالم 2018 من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على أستراليا بهدفين دون رد.

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