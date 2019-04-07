الجدل يعود من جديد..الغامدي: فتح مكبرات الصوت للمساجد يضر الناس

علي القحطاني(صدى):

بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، وحرص كثير من الأئمة على فتح مكبرات الصوت الخارجية ،طالب الشيخ أحمد الغامدي بوضع ضوابط لفتح المكبرات بأن يكون الأذان لمن هم قريبون من المسجد.

وقال الغامدي، خلال برنامج ” يا هلا ” : ” إن حسن الصوت شيء يعرفه الناس، ويدركونه، وليس مشكلة، وهناك من يختبر المتقدمين للأذان، ويميزون من لديه القدرة على رفع الأذان ” .

وأضاف: ” هناك من يرى بعاطفته أن عدم رفع الأذان بالمكبرات يتنافى مع شعيرة الصلاة، وهذا من الفهم الخاطئ، الأذان هو الذي يُرفع، أما الإقامة والصلاة فتكونان لمن هم داخل المسجد ” .

وتابع: ” أحث الأئمة على أن يضعوا أيديهم بيد الوزير، وأرى أن مثل هذا يلصق ويلحق الأذى بالدين؛ لأن فيه كثيرًا من الضرر والتشويش، ويوقع السامعين في الحرج؛ لأنهم يستمعون للقرآن ولا ينصتون له ” .

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