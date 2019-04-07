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بالفيديو.. سبب تصفيق الأمير خالد الفيصل ” الحار ” بمؤتمر للحج والعمرة

بالفيديو.. سبب تصفيق الأمير خالد الفيصل ” الحار ” بمؤتمر للحج والعمرة
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لشاب ألقى مقدمة ارتجالية في مؤتمر مبادرات وزارة الحج والعمرة، شدة إعجاب أمير مكة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل به.

ورفع أمير مكة، خالد الفيصل، يديه، وصفّق للشاب بحرارة؛ إعجابًا بأداءه المتميز.

وكان الشاب واقفا بثبات على مسرح المؤتمر، ملوحا بيديه ويلقي المقدمة بشكل ارتجالي دون أن ينظر لما كُتب أمامه ،ما جذب الحضور ولفت انتباههم إليه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 21942 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق للشاب والله يطول بعمر الامير المحبوب

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