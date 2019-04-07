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تنبيه.. هطول أمطار رعدية على 4 مناطق

تنبيه.. هطول أمطار رعدية على 4 مناطق
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لـ 4 مناطق ” المنطقة الشرقية – الجوف – حائل – الحدود الشمالية ” ، حيث حذرت من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” الخبر – الخفجى – الجبيل – الدمام – الظهران – الأجزاء المجاورة – عرعر – رفحا – العويقيلة – طريف ” .

وأكدت أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 9:00غدًا الأحد.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 71450 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله يعطينا من خيرها ويجنب عنا شرها .. آمين ,,,

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