بالفيديو.. برشلونة يحلق في قمة ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه على أتلتيكو مدريد

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي برشلونة بهدفين دون رد على أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الليغا، ليقترب من حسم اللقب.

وسجل سواريز الهدف الأول في الدقيقة 85، ثم ميسي بالهدف الثاني في الدقيقة 87، وبهذا الانتصار ينفرد برشلونة بالصدارة برصيد 73 نقطة، ويتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 62 نقطة، في الوصافة بفارق 11 نقطة، ويقتل البلوجرانا أحلام الأتلتي في المنافسة على اللقب.

وأحرز لويس سواريز مهاجم برشلونة، هدف التقدم للبلوغرانا في الدقيقة 85، بتسديدة على حدود منطقة الجزاء، أقصى يسار الحارس أوبلاك، وبعد دقيقتين، سجل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة، حيث انطلق على الجبهة اليمنى، وسدد على يسار أوبلاك بعد مراوغة الدفاع، ليؤمن النقاط الثلاث للبلوغرانا، ويُرسخ العقدة لسيميوني الذي لم يُحقق أي انتصار على برشلونة في الليغا منذ توليه المسؤولية مع الروخيبلانكوس.