بالفيديو.. الإعلامي إدريس الدريس مصاب بمرض ” متلازمة الأوبريت “

علي القحطاني(صدى):

أوضح الإعلامي إدريس الدريس، أنه خلال 30 عامًا، كان يعاني من حالة جفاف وشحوب نفسي.

وأضاف خلال برنامجه ” الأسبوع في ساعة “، أنه عندما ذهب للطبيب قال له إن علاجه يكمن في المرطبات التي ستخفف من هذا الجفاف المعنوي، قائلًا: ” ظننته سيعطيني نوع من الكريمات ولكنه أعطاني روشتة وكتب فيها ” سافر ففي الأسفاري يكمن علاجك. ”

وتابع: ” وقال لي الطبيب دعني أراك بعد عودتك من السفر، فسافرت بالفعل، وفي العودة زورت الطبيب؛ فلاحظ أن مزاجي قد تحسن، ولكني قولت له من فترة لآخرى أعاني من متلازمة الأوبريت، فاندهش الطبيب. ”

واستطرد: ” وشرحت له أن مصادر التعبير المسرحي والاستعراضي كانت فقيرة ومحدودة جدًا، لذلك ظلت محصورة في أوبريت الجنادرية الذي يقدم سنويًا لمدة أكثر من عقدين، لكنه أصبح فقرة ثابتة بعد ذلك في الافتتاحات الكبرى للمشاريع بعد ذلك، ليصبح تقليد شعبي في المملكة. ”

واستكمل: ” وهكذا أصبح الأوبربت من السنن والنوافل التي تصاحب احتفالات المدارس والمصانع والوزارات والمباريات وغيرها، ولهذا سبب لي يا دكتور تلبك موسيقي أصابني بمرض سميته مرض الأوبريت. ”

واختتم: ” رؤية 2030 ومن وراءها المبادر الشجاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، استطاعت في وقت قصير أن تزيح قضبان التشدد، وتفتح الباب على مصراعيه للتنوع الموسيقي والمسرحي والثقافي. ”