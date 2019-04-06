البريد السعودي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مؤسسة البريد السعودي بالتعاون مع صندوق (هدف) عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) 4 وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمؤسسة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير شبكات، ومحلل نظم تقنية المعلومات)، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشروط العامة: وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات ذات صلة بالوظيفة، حديث التخرج، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

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