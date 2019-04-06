بالصور.. المنتخب الوطني تحت 14 عامًا يؤدي تدريباته ضمن معسكره بالرياض

نواف السالم(صدى):

جرى المنتخب الوطني تحت 14 عامًا اليوم السبت حصته التدريبية ضمن معسكره الإعدادي الذي يقيمه في العاصمة الرياض للاعبي أندية المنطقة الوسطى، والذي يختتمه يوم غدٍ الأحد وذلك في إطار استراتيجية إدارة المنتخبات الوطنية السنيّة.

وتركّزت الحصة التدريبية التي أقيمت على الملعب الرديف بملعب الأمير فيصل بن فهد على تمارين الإحساس بالكرة، أعقبها مران الاستلام والتسليم، تلا ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة بمناورات مصغّرة.

الجدير بالذكر أن المدير الفني للمنتخب محمد أمين قد استدعى (35) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد العنزي، وتركي الغميل، وخالد الهذلول، وحامد المختار، وراكان الجمعان، وسعد المطيري، وسعود هارون، وطلال الشبيلي، وعبدالإله الغامدي، وعبدالسلام برناوي، وعبدالعزيز هدهود، وعبدالمجيد الشمري، وعبدالمجيد يحيى، وعلي الحكمي، ونواف المطيري (من نادي الهلال)، وراكان الغامدي، وسعد الدوسري، وسعود رضوان، وعبدالله الخشلان، عبدالله محمد (من نادي النصر)، وأحمد الشنقيطي، وراكان بن دهيش، وعبدالله العمري، وهشام الصقيه (من نادي الشباب)، وثامر الموسى، وسلمان المطيري، وعثمان الحرابي (من نادي العربي)، وعبدالله الزوري، وعبدالله النجراني (من نادي الاتفاق)، وطلال المطيري، وياسر الحربي (من نادي الحزم)، وسلمان الشمري، وعلي الشهري (من أكاديمية أرسنال)، وعبدالعزيز مجرشي (من أكاديمية الجيش)، وفهد الغامدي (من أكاديمية شبه الجزيرة).

يُذكر أن أخضر ” تحت 14 عامًا ” افتتح معسكراته الاستكشافية في جدة أوائل فبراير الماضي، أعقبه معسكر في المنطقة الشرقية منتصف الشهر ذاته، وقف خلالهما الجهاز الفني على عدد كبير من لاعبي أندية وأكاديميات المنطقتين الغربية والشرقية، ضمن خطة الإعداد طويلة المدى التي اعتمدتها إدارة المنتخبات الوطنية السنيّة.