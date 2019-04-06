ظهور الصور الأولى لمنزل هاري وميغان الريفي واستعداده لاستقبالهما

لندن(صدى):

أظهرت الصور الأولى، لمنزل الزوجين الملكيين الأمير هاري وميغان ماركل، بعض التجديدات، بما في ذلك المظهر الخارجي الأبيض الجديد، والنوافذ الحديثة، والسقف الغامق.

ويبدو أن منزل ” فروغمور كوتاج ” – الذي يبعد حوالي 25 ميلًا إلى الغرب من لندن – أصبح جاهزًا لاستقبال الأمير هاري، وميغان ماركل، وطفلهما، بعد أكثر من ستة أشهر من العمل.

ويُوفّر المنزل الجديد مع حدائقه المورقة وحقوله الخضراء وبحيرته الهادئة، مساحاتٍ لا نهاية لها للتجول مع كلاب الزوجين والطفل الجديد، حيث يقول أحد موظفي القصر السابقين: ” إنه يحتوى على أكثر ممشى مدهش بين أشجار التوت. ”

وأشرف الزوجان على اللمسات الأخيرة، بما في ذلك خزائن الكتب المدمجة في التجاويف، ومطبخ مخصص، وغرفة لتناول الطعام، حيث يعتزم هاري ” القيام ببعض الترفيه “، بما في ذلك حفلات الصيد.