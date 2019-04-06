سند محمد بن سلمان: للزواج يمكن إعادة التسجيل في هذه الحالة

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج سند محمد بن سلمان أنه في حال تجاوزت مدة التسجيل في مبادرة سند الزواج 72 ساعة بدون تفعيل، يمكن إعادة التسجيل مرة أخرى على الرابط هنا

وكان برنامج سند محمد بن سلمان، قد أعلن بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة “ سند الزواج ” ، التي تعدُّ إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لمساندة حديثي الزواج.

ويأتي ذلك الإجراء بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي.