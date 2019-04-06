الطيران المدني: 58% نسبة رضا المسافرين عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة الطيران المدني، اليوم السبت، عن مستوى رضا المسافرين حول جودة الخدمات المقدّمة في مطارات: ” الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك فهد الدولي بالدمام ” .

وقالت الهيئة في تقرير مارس : الهيئة أن مجموع نسبة رضا المسافرين في المطارات الأربع 74%، بإجمالي تقييمات بلغ 490681 تقييماً، منها 361646 تقييماً إيجابياً، حيث حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على نسبة 75% بإجمالي تقييمات بلغ 249747 تقييماً.

في حين حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على نسبة 58% بإجمالي تقييمات 68201 تقييم، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام على نسبة رضا 78% من المسافرين، بإجمالي تقييمات 86235 تقييماً.

فيما حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على نسبة 78%، بإجمالي 86235 تقييماً.