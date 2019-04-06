” تعليم الشرقية ” : مدارس الخفجي خالية من فيروس كورونا

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، خلو المدارس التابعة لمحافظة الخفجي من أي حالات مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف سعيد أن وضع المدارس مطمئن ومستقر ولم تسجل أي حالة مصابة بهذا الفيروس، قائلًا: ” الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية حريصة على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات داخل المجتمع المدرسي. ”

وتابع: ” وذلك بتفعيل وتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بكافة مراكزها الصحية والفرق الطبية المتخصصة. ”

يذكر أن عدداً من المواطنين في محافظة الخفجي قد تداولوا صورة لافتة حملت عبارة تفيد منع زيارة المرضى في جميع أقسام المستشفى وفي جميع الأوقات؛ وذلك لسلامتهم.