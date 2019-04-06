محاولات للصلح بين أنغام وأصالة أثناء تواجدهما في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تتواجد المطربة السورية أصالة نصري، وزميلتها المصرية أنغام في الرياض، في نفس التوقيت لارتباطهما بإحياء حفلتين على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز.

وتحيي الفنانة المصرية أنغام حفلها يوم 13 أبريل الجاري، أما أصالة فتحيي حفلها يوم 12 أبريل على نفس المسرح الذي ستقف عليه أنغام، وبحسب مصادر مقربة من أصالة نصري، فإن هناك محاولات جادة من عدد من الأطراف لمحاولة الصلح بينهما وتقريب وجهات النظر، وأن هذه المفاوضات سوف تستمر خلال تواجدهما في الرياض وربما تتم عملية الصلح فيها.

وأوضح المصدر أن هناك أطرافًا من الشركة الراعية ” روتانا ” تحاول الصلح بين الطرفين وإنهاء أزمة الخلاف الأخير التي نشبت بسبب ارتباط الموزع الموسيقي الشهير أحمد إبراهيم بأنغام، مؤكدًا أن عمليات التقريب تتم بشكل ودي بعيدًا عن أجواء العمل.