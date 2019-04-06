بالفيديو.. عبدالله الشثري: يجب حصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على الآذان
أكد عبدالله الشثري وكيل جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، اليوم السبت، على أنه يجب حصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على الآذان والإقامة فقط.
وقال الشثري خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : بعض الأئمة لا يلتزم بقرارات الوزارة فيما يخص استخدام مكبرات الصوت الخارجية.
وأضاف : لا يصح أن يكون هناك آذان واحد عام على كل المساجد، ولابد أن يؤذن في كل مسجد تقام فيه الصلاة.
وتابع : مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد يمكن أن تكون وسيلة إزعاج للناس إذا استخدمت في غير الآذان والإقامة.
في حين قال أحمد قاسم الغامدي – باحث شرعي: يفضل أن يكون المؤذن صاحب صوتًا نديًا إلى جانب الشروط الشرعية المتفق عليها.
فيديو.. جدل مكبرات الصوت أعلى المساجد يعود للواجهة بعد تدوال مقطع للشيخ الفوزان بأن رفعها أذية للناس#برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/fzLtNsRfNY
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 6, 2019
جدل مكبرات صوت الآذان..
أ.د.عبدالله الشثري – وكيل جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية سابقا:
يجب حصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على الآذان والإقامة فقط #برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/0isRgZ6aPo
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 6, 2019
جدل مكبرات صوت الآذان..
أ.د.عبدالله الشثري – وكيل جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية سابقا:
لا يصح أن يكون هناك آذان واحد عام على كل المساجد، ولابد أن يؤذن في كل مسجد تقام فيه الصلاة#برنامج_ياهلا #خليجية pic.twitter.com/RvK4E0Gtn3
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 6, 2019
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 29 دقيقة
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان كلها ايام قلائل تصدح بيوت الله بسماع صوت الاذان والاقامة وصلاة التراويح والتهجد في العشر الاوخر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71435 ] نشر منذ 29 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ .. كلام معقول ,,