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بالفيديو.. عبدالله الشثري: يجب حصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على الآذان

بالفيديو.. عبدالله الشثري: يجب حصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على الآذان
علي القحطاني(صدى):

أكد عبدالله الشثري وكيل جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، اليوم السبت، على أنه يجب حصر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على الآذان والإقامة فقط.

وقال الشثري خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : بعض الأئمة لا يلتزم بقرارات الوزارة فيما يخص استخدام مكبرات الصوت الخارجية.

وأضاف : لا يصح أن يكون هناك آذان واحد عام على كل المساجد، ولابد أن يؤذن في كل مسجد تقام فيه الصلاة.

وتابع : مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد يمكن أن تكون وسيلة إزعاج للناس إذا استخدمت في غير الآذان والإقامة.

في حين قال أحمد قاسم الغامدي – باحث شرعي: يفضل أن يكون المؤذن صاحب صوتًا نديًا إلى جانب الشروط الشرعية المتفق عليها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 29 دقيقة

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان كلها ايام قلائل تصدح بيوت الله بسماع صوت الاذان والاقامة وصلاة التراويح والتهجد في العشر الاوخر

[ عدد التعليقات: 71435 ] نشر منذ 29 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ .. كلام معقول ,,

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