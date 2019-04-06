اضحك لمدة 30 دقيقة للوقاية من الأمراض المزمنة والسرطان

أميرة خالد(صدى):

أكدت دراسة حديثة، أن للضحك العديد من الفوائد على الصحة العامة، لأنه يساعد على تحسين عمل أعضاء الجسم المختلفة، ما يساهم في الوقاية من الأمراض، وأبرزها السرطان.

وكشفت الدراسة أن الضحك لمدة 30 دقيقة يوميًا، له تأثير إيجابي وصحي على الجسم، خاصةً على الأشخاص الذين بلغوا الـ40 عامًا، حيث يساعد على ضبط ساعات النوم، والوقاية من تأثير الإجهاد، وتنظيم عمل القلب والكبد والرئتين.

كما أنه يعمل على تعزيز المناعة، لأنه يساعد على إفراز الأجسام المضادة الجلوبولين المناعي، ما يقي من السرطان، وأشار الأطباء إلى دور الاهتزازات المصاحبة للضحك في تحفيز الدورة الدموية وحركة الأعضاء الداخلية، ما يحميها من الركود، وخفض نبضات القلب، وتوسيع الشرايين، وخفض مستوى هرمونات التوتر، إلى جانب الإطالة في العمر.