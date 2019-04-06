بالصور.. النصر يبدأ استعداداته لمواجهة الزوراء العراقي

نواف السالم(صدى):

بدأ فريق النصر استعداداته لمباراة الفريق أمام الزوراء العراقي مساء الاثنين ضمن دوري أبطال آسيا على استاد الملك فهد الدولي.

والتقى مدرب الفريق باللاعبين قبل بداية التدريبات حيث أوضح لهم برنامج الفريق لمباراة الزوراء القادمة.

وانطلقت تدريبات الفريق في الصالة الرياضية المغلقة حيث أجرى المدرب عددًا من التدريبات المتنوعة، حيث أجرى مدرب الفريق فيتوريا عددًا من التدريبات اللياقية المتنوعة التي بدأها بالجري حول الملعب.