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رامز جلال خارج نطاق الخدمة في رمضان 2019

رامز جلال خارج نطاق الخدمة في رمضان 2019
القاهرة(صدى):

كشفت شبكة قنوات ” إم بي سي مصر ” ، عن برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، خلال شهر رمضان المقبل.

وأذاعت ” إم بي سي مصر ” ، البوستر الدعائي لبرنامج رامز جلال، والذي حمل اسم ” رامز خارج نطاق الخدمة ” ، مرتديًا خلاله ملابس مُخيفة، عبارة عن زي أسود كامل، لاستخدامه في إخافة ضيوف حلقاته.

وتكهنت تقارير صحفية أحداث ” رامز خارج نطاق الخدمة ” ، وتصويره البرنامج في إحدى دول شمال آسيا، ما بين إندونيسيا وتايلاند، ومفاجآت تحمل بعض الخدع تم إعدادها للضيوف، بعدما يقوم بالسير في ممر ضيق ومخيف.


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