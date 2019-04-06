رامز جلال خارج نطاق الخدمة في رمضان 2019
كشفت شبكة قنوات ” إم بي سي مصر ” ، عن برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، خلال شهر رمضان المقبل.
وأذاعت ” إم بي سي مصر ” ، البوستر الدعائي لبرنامج رامز جلال، والذي حمل اسم ” رامز خارج نطاق الخدمة ” ، مرتديًا خلاله ملابس مُخيفة، عبارة عن زي أسود كامل، لاستخدامه في إخافة ضيوف حلقاته.
وتكهنت تقارير صحفية أحداث ” رامز خارج نطاق الخدمة ” ، وتصويره البرنامج في إحدى دول شمال آسيا، ما بين إندونيسيا وتايلاند، ومفاجآت تحمل بعض الخدع تم إعدادها للضيوف، بعدما يقوم بالسير في ممر ضيق ومخيف.
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