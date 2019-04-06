جامعة الباحة تُكرم طالبة أنقذت سائق حافلة بعد تعرضه للإغماء

طلال الغامدي(صدى):

أشاد مدير جامعة الباحة عبدالله بن يحيي الحسين بالطالبة، أميرة الغامدي نظير عملها المميز ودورها في انقاذ سائق الحافلة التي تقلهن، بعدما تعرض لحالة إغماء أثناء القيادة، إذ تولت قيادة الحافلة وإصالهن إلى الجامعة.

ووجه مدير الجامعة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتنسيق لتكريمها، حيث أنها قامت بقيادة السيارة لإيصال زميلاتها إلى الجامعة بدلاً عن السائق.

وكانت الطالبة قد أوضحت أن السائق تعرض لانهيار عصبي بعد إخباره بنبأ وفاة شقيقه، فتوقف على جانب الطريق ثم دخل في نوبة إغماء، وذلك أثناء توجهها مع عددٍ من زميلاتها إلى الجامعة صباحًا.

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