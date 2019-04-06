قيلولة الظهيرة.. أفضل وقت لحرق الدهون

أميرة خالد(صدى):

أكدت دراسة أنه في أوقات الراحة التي نقضيها في قيلولة الظهيرة أو في الساعات الأولى من حلول الليل، نحرق 10% من السعرات الحرارية، مقارنة بالساعات المتأخرة من المساء.

وقالت الدراسة إنه لا داعي للقلق عندما نصبح كسالى، وخاصةً في فترة الظهيرة، فالجسم يحرق فيها المزيد من السعرات حرارية دون تدخل منا، مؤكدة الدور الذي تلعبه الساعة البيولوجية في تنظيم الأيض ” معدل حرق الدهون ” ، حيث أوضح الباحثون أن الأشخاض الذين يعملون في الفترات المسائية، يصبحون عرضة لزيادة الوزن، بسبب عدم انتظام عدد ساعات نومهم.

وأوضحت الدراسة أهمية تنظيم ساعات النوم عند الرغبة في فقدان الوزن.