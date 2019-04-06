بالفيديو.. ” المغامسي ” لفتاة رضعت من جدتها: أعمامك تحولوا لأخوات لكِ ولا يجوز الزواج من ابناءهم
أوضحت متصلة لبرنامج ” الأبواب المتفرقة ” أنها رضعت من جدة أبيها، مع عمتها؛ فأصبح أبيها، أبًا وأخًا لها.
ورد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، عليها، موضحًا حكم التعامل معهم، قائلًا: ” إذا كان لكي ثلاثة أو أربعة أعمام، ورضعتي من أمهم، فأصبحتي أختًا لهم، فلا يجوز لكِ أن تتزوجي أيًا من ابناءهم؛ لأنك عمة لهم.
متصلة: رضعت من جدتي.. فأصبح والدها (أخوها وأبوها)#الأبواب_المتفرقة@alabwab@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/oEKeQpoVxk
— MBC1 (@mbc1) April 6, 2019
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