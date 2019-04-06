للمرة الأولى.. ذا فويس في الرياض

أميرة خالد(صدى):

يتضمن برنامج ” ذا فويس ” المقبل في موسمه الخامس، عودة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى لجنة التحكيم، بعد انسحابها من الموسم الرابع بسبب انشغالها لإعداد ألبومها كما كانت تستعد لتصوير أحد أفلامها.

وتنطلق الحلقات المباشرة من البرنامج من مدينة الرياض للمرة الأولى، إذ سبق وأشار المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc مازن حايك إلى انتقال البرنامج في موسمه الخامس إلى المملكة.

وقال حايك في مؤتمر صحفي عقب الحلقة الأخيرة للبرنامج في نسخته الماضية، إن كل موسم سيشهد تغيّرات في البرنامج حتى لا يشعر المتابع بالملل، مبينا أنه في الموسم الرابع تم تغيير المدربين وحلول الفنانتين إليسا وأحلام، وكذلك الفنان حماقي، مع استمرار الفنان عاصي حلاني.