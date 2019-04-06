خبراء علم النفس: المصابين بـ ” الاكتئاب المبتسم ” يخافون من الضعف

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء في علم النفس ، أنه من السهل اكتشاف المصابين بالاكتئاب التقليدي ، ولكن يصعب اكتشاف المصابين بالاكتئاب المبتسم تحديدًا، حيث أنه لديهم القدرة على إخفاء الحالة السيئة التي يشعرون بها، عن الأشخاص من حولهم .

وأجرت الكاتبة ” أوليفيا ريميز ” طالبة دكتوراه في جامعة كامبردج في الولايات المتحدة الأمريكية، أبحاثًا حول القلق والاكتئاب ، مُشيره إلى أن ” الاكتئاب المبتسم ” يدخل ضمن إطار معين من حالات ” الاكتئاب غير النموذجي ” .

وقالت ، إن الاكتئاب المبتسم يمر من دون ملاحظة ، ويتجاهل أولئك المصابون به مشاعرهم الخاصة ويصرفون النظر عنها. كما قد لا يكونون مدركين لاكتئابهم هذا، ولا يعترفون بأعراضه، خوفًا من أن يعتبرهم الآخرون ضعفاء ” .

وفقًا لـ د. أنطوان بيليسولو، الطبيب النفسي في المستشفى الجامعي في كريتيل، فقد استُخدم المصطلح بفعالية في الطب النفسي ، ويعتبر رغم ذلك أنّ جميع المقالات التي نُشرت حول هذا الموضوع وكأنها ” تواصل أو اتصالات ” .

وفي الواقع، يميل بعض الأشخاص إلى إخفاء حالتهم والظهور بمظهر جيد، ولكنّ هذا أيضًا جزء من المرض نفسه، وليس منفصلًا عنه. ويؤكد قائلًا: ” إنّ ذلك يتعارض مع ما نفكر به بشأن الاكتئاب، ولكنه أمر شائع ولا يتطلب علاجًا محددًا. وهذا التصنيف ” للشكل المبتسم ” من الاكتئاب، ضمن فئة الاكتئاب غير النموذجي، هو ” مسيء ” .

يوضح هذا التناقض اهتمام وسائل الإعلام. ولكن “هناك تباين في تمثيل المرض، إذ لا تتسم جميع حالات الاكتئاب بالدلالات نفسها ” كما يضيف بيليسولو. وإذا كانت العلامتان الرئيسيتان لهذا المرض هما الحزن وفقدان الاهتمام، فإنه قد يظهر كذلك عبر 8 إلى 9 أعراض مختلفة.

وهذا المزيج من أعراض عدة متداخلة، هو الذي يؤدي إلى التشخيص. وقد تعلم كل من أطباء النفس والمعالجين النفسيين عدم الالتزام بالمظاهر، والبحث عن تجليات مختلفة للمرض من خلال جلسات عدة.

ويوضح الطبيب قائلًا: ” يشبه ذلك إلى حد ما، فكرة أنّ الحزن ذو صلة بالبكاء. فالمكتئبون يبكون عادة قليلًا لأنهم يُبعدون أنفسهم تمامًا عن انفعالاتهم ” ، وقد يكون هذا كارثيًّا بالنسبة إلى المقربين منهم، الذين لا يرون إشارات واضحة على اكتئاب المقربين منهم.

ويختتم الطبيب قائلًا: ” هذه فرصة لكي نتذكر أنّ حالات الاكتئاب أكثر من مجرد علامات أو إشارات مهمة، أو شخصيات مختلفة ” .