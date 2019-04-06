جيسوس يتفاوض مع ” نيوكاسل الإنجليزي ” للتعاقد معه

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير برتغالية، اليوم السبت، أن مدرب نادي الهلال السابق، خورخي جيسوس، دخل ضمن اهتمامات نادي نيوكاسل الإنجليزي وبراغا البرتغالي للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.

وقالت التقارير إن جيسوس تواجد في إنجلترا خلال الأيام الماضية، وتفاوض مع إدارة نيوكاسل جيسوس ل لبحث إمكانية توليه تدريب الفريق في الموسم المقبل، كما أن المدرب يمتلك عرضا من فريق براجا البرتغالي.

ويذكر أن مدافع نادي تشيلسي، ديفيد لويز، قد نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بمدرب نادي الهلال السابق جيسوس، وتبين أنهما كانا يتناولان العشاء سويا أمس في لندن.