بالصور: الشرطة الأمريكية تدمّر بوابة قصر المغنية تايلور سويفت

واشنطن(صدى):

تسببت شرطة رود آيلاند الأمريكية ، في تحطيم بوابة منزل المغنية الأمريكية تايلور سويفت ، الفخم المتواجد في “واتش هيل” والذي تبلغ تكلفته 25 مليون دولار.

حيث كانت بوابة منزل تايلور ، المحطة الأخيرة لملاحقة طويلة بين الشرطة وسيارة سيدان المسروقة، والتي اصطدمت بالبوابة .

وأكدت الشرطة في بيان إعلامي ، أنها بدأت ملاحقة سريعة مع السيارة المسروقة بعد الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، قبل أن تصطدم ببوابة منزل “تايلور” الفخم .

وعلى الرغم من خطورة الواقعة، إلا أنه لم تكن ” تايلور ” متواجدة في المنزل في ذلك الوقت.

يجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها “تايلور” زوارًا غير مرغوبٍ فيهم، ففي يوليو 2016، جاء معجب مهووس بتايلور يدعى جوزيف بيرناتشي إلى منزلها ليعرض عليها الزواج.