خليفة رونالدو يرجح كفة تشيلسي

طلال الغامدي(صدى):

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، من الاتفاق على ضم اللاعب السويدي الناشئ إدوين أندرسون 15 عاما، الذي يشتهر بأنه النسخة الجديدة من نجم كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو.

ومن جانبه، قال ميكيل والد اللاعب، الذي يلعب في صفوف آي إف كيه غوتنبرغ السويدي، أن نجله فضل تشيلسي على العديد من الأندية التي تسعى للتعاقد معه؛ فيما يتزامن ذلك مع فترة الحظر المفروضة من قبل الاتحاد الدولي للعبة ” فيفا” على تشيلسي.

وأشار ميكيل أندرسون، إلى أن نجله سينتقل إلى تشيلسي بعد الاحتفال بعيد ميلاده السادس عشر في نوفمبر المقبل، مضيفًا: ” كان هناك اهتمام من أندية عدة ولكنه اختار تشيلسي.. طبقاً للقواعد، يتعين عليه أن يتم عامه السادس عشر أولاً، ثم تبدأ موافقات الأندية”.