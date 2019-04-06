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    أبريل

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  3. مواطن يوثق صعود زميله على قمة جبل شاهق في حائل

مواطن يوثق صعود زميله على قمة جبل شاهق في حائل




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