” أوبو الصينية ” تطرح هاتف  ” A7n ” في الأسواق قريبا 

وكالات(صدى):

طرحت شركة أوبو ” Oppo ” الصينية في موقعها الرسمي على الإنترنت، هاتف ” A7n ” في الأسواق.

وحول مواصفات الهاتف: الهاتف الجديد بهيكل من الزجاج المقاوم للماء والغبار وفق معايير “IP 68” العالمية، وشاشة بمقاس 6.2 بوصة، بدقة عرض (1520/720) بيكسل، وأبعاد “19:9″، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز، باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا.

وشمل الأداء الممتاز للهاتف معالج ثماني النوى من نوع “Mediatek Helio P35 MT676″، بتردد 2.2 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية من نوع “microSD”.

وزود الهاتف بمنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة “NFC”، ونظام “GPS” لتحديد المواقع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4300 ميللي أمبير.

وآتت الكاميرا الأساسية للهاتف مزدوجة العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وبخاصية التعرف على الوجوه.