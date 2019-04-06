مركز تنمية الفكر يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في جدة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز تنمية الفكر عن توافر وظائف إدارية وطبية وتعليمية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالمركز بمحافظة جدة، بالمسميات التالية (ممثلي خدمة العملاء، وأطباء نفسيين، ومعلمي تربية خاصة).

وأشار المركز إلى الوظائف المطلوبة منها: ممثلو خدمة العملاء (Customer Service Representatives)، أطباء نفسيون (Psychologists)، معلمو تربية خاصة (Special Needs Teacher).

وأشار المركز إلى الشروط العامة للوظائف منها: خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، إجادة التحدث باللغتين العربية والإنجليزية.

وحول طريقة التقديم، لفت المركز إلي إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]