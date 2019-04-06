66 % من القراء: التعديلات المرورية لم تحد من الحوادث

نايف السالم(صدى):

أجرت صحيفة ” صدى ” الإلكترونية، استطلاع رأي لقرائها حول مدى تأثير التعديلات المرورية الأخيرة على نسبة الحوادث في طرق المملكة.

ومن جانبهم، أكد 66% من قراء ” صدى ” بواقع 243 قارئ أن التعديلات المرورية الأخيرة لم تحد من الحوادث؛ فيما يرى 34% من القراء بواقع 126 قارئ أنها تساعد على الحد من الحوادث بالطرق.

وكانت إدارة المرور، قد أجرت العديد من التعديلات على نظام المرور بالمملكة، التي تتمثل في السجن والغرامات التي تفرض في حال تجاوز أي قانون من القوانين المصرح بها من خلال نظام المرور الجديد، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور في كافة مدن ومحافظات المملكة والحفاظ على الأرواح.