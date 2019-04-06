بالفيديو.. حشرة ذات ثمانية أرجل تعيش على وجه الإنسان دون الشعور بها 

أميرة خالد(صدى):

تعيش حشرة ” الديموديكس ” على وجه الإنسان، الذي يعد بمثابة بيئتها الأساسية، لكن دون أن يشعر بها الشخص.

وتقضي “الديموديكس” حياتها بأكملها على وجوهنا، يأكلون ويتزوجون ويشربون، ويموتون أخيرا، حيث

تعد حشرة “الديموديكس”، من أشهر تلك الحيوانات التي تعيش على وجهنا دون الشعور بها، فهي تملك ثمانية أرجل قصيرة، وذات أجساد طويلة، كما أنها تشبه الدودة بالتقريب، كما أنها تبدو تحت المجهر، وكأنها تعيش داخل سائل زلالي يشبه الزيت.

ومن المتعارف أن تلك الحشرة، في مسام الجلد وأعلى بصيلات الشعر، بينما تستقر غالبيتها في مسام الغدد الدهنية بالوجه، إضافة إلى عيشها على جلود الأعضاء التناسلية، والثدي.

أشارت بعض الدراسات العلمية، إلى أنه كلما زاد عُمر الشخص، كلما زاد نسبة تواجد تلك الحشرة على وجهه، و لا تتسبب “الديموديكس”، في إصابة الأشخاص بأمراض، لأنها تتعايش على الجلد الميت، وإفرازات الوجه الدهنية، لكن في بعض الأحيان عند زيادة أعدادها، فإنها قد تتسبب في ظهور الحبوب على وجه الشخص، بالإضافة لظهور حبيبات صلبة ودقيقة على الجلد.