” العدل ” توضح توقيت استلام صك الطلاق في فسخ النكاح المقترن بعوض
أكد حساب التواصل العدل التابع لوزارة العدل والخاص بالإجابة على أسئلة المستفيدين ، انه يحق للمطلقة التي فسخت عقد نكاحها بعوض استلام صك طلاقها او صورة منه حسب تاريخ صدور حكم فسخ النكاح .
وأبان الحساب ان استلام صك الطلاق غير مشروط بإستلام قيمة العوض مالم يتم تعليق الحكم القضائي عليه وما لم يكن هناك اتفاق على ذلك بين الطرفين .
جاء ذلك رداً على سؤال سيدة أكدت فسخ نكاحها بعوض ومرور شهر على حكم الفسخ دون استلام قيمة العوض ، متسائلة عن توقيت استلام صك طلاقها .
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