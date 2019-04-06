ضاحي خلفان: أقترح إنشاء محكمة إقليمية للتحالف العربي مركزها الرياض

نايف السالم(صدى):

اقترح ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، اليوم السبت، إنشاء محكمة إقليمية للتحالف العربي ويكون مركزها عاصمة المملكة ” الرياض ” .

وقال ” خلفان ” في تصريحات له: ” أقترح إنشاء محكمة إقليمية للتحالف العربي مركزها الرياض.. ترفع فيها القضايا ضد المتهمين وعلى رأسهم المسؤولين في قطر عن دعم الإرهابيين في دولنا ” .

وكان ضاحي خلفان، قد قال أمس: ” قطر مخربة الجيوش العربية..ومدمرة القوات العربية بمدها للمتمردين كل اشكال المساعدات.. يفترض أن كل قادة الدول العربية يعاملون قطر الداعمة للمتمردين المعانلة التي تستحقها. والله اثناء الربيع لو استطاعت اسقاط دولا خليجية لفعلت لكن محاولاتها فشلت والا اعلامها حث كل الخليجيين على التمرد على قادتنا ” .