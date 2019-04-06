الحوثيون يمنعون تفريغ شاحنة وقود في ميناء الحديدة

فهمي محمد(صدى):

استمراراً لعملياته الإرهابية بالمنطقة ، منعت مليشيات الحوثي تفريغ الناقلة ” بندونج ميلودي ” ، من مشتقات النفط والتابعة لمجموعة من التجار في ميناء الحديدة اليمني ، بعد أن كانت بدأت بإفراغها منذ يومين.

وأوضحت المصادر أن الشحنة المكونة من 30500 طن بنزين ، كان يجري تفريغها في الرصيف التجاري لميناء الحديدة، لكن مليشيات الحوثي أوقفت التفريغ، وذلك لافتعال أزمة وقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واتهمت مصادر تجارية الميليشيات بممارسة الابتزاز ضد التجار وتعطيل خروج المشتقات النفطية والاستفادة من الأزمات التي يمكن أن يسببها نقص الوقود.