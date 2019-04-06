” التحول الرقمي ” يساعد قاضيا بالمملكة على عقد 800 جلسة في أسبوع

نايف السالم(صدى):

عقد قاضي بالمملكة أكثر من 800 جلسة قضائية في أسبوع، نظر خلالها قضية جماعية لـ400 شخص، في المحكمة العمالية بالدمام، وذلك بمساعدة ” التحول الرقمي ” وهي الآلية التي أطلقتها وزارة العدل قبل بضعة أشهر.

وكان قد تقدم 400 من منسوبي أحد المجمعات الصحية المتعاقد معهم على برنامج ” التشغيل الذاتي “، إلى المحكمة العمالية بالدمام، مطالبين بحق مقرر في نظام الخدمة المدنية، فقامت الدائرة باستنفار طاقتها الكاملة لبحث ملابسات المطالبات في وقت وجيز.

وقام قاضيها بنظر القضية مع فريقه في الدائرة، فكانوا يعقدون في اليوم ما بين 80 إلى 150 جلسة، لسماع دفوعات الطرفين، لكن المحكمة التي تجتهد في أداء مهمتها بالوقوف على مسافة واحدة بين العامل ورب العمل، وجدت بعد فحص الأدلة أن المطالبات التي تقدم بها فريق العاملين حتى الآن ليس لها سند نظامي.

ووجدت أنهم يطالبون بمزايا مخصصة لموظفي الخدمة المدنية، فيما هم موظفو قطاع خاص يحكمهم نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات العلاقة وما نص عليه في عقد العمل ولائحة تنظيم العمل؛ حيث فهموا حين المطالبة أن كونهم يعملون في مرافق منشأة حكومية يخولهم للمطالبة بتطبيق نظام ولوائح الخدمة المدنية عليهم، وهذا لا يستقيم نظاماً.