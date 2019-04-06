الشورى يؤجل توصية نقل المعلمات المغتربات إلى مواقع إقاماتهن

نايف السالم(صدى):

قرر مجلس الشورى تأجيل مناقشة توصية تطالب يإلزام وزارة التعليم بوضع جدول زمني بنقل أو ندب المعلمات المعينات في المدن والمحافظات البعيدة إلى مواقع إقاماتهن.

وبحسب المعلومات الواردة فإنه تم تأجيل التوصية التي كان قد تقدم بها العضو ناصح البقمي لمناقشتها ضمن تقرير لاحق لوزارة التعليم، فإنه تم تأجيل 4 توصيات أخرى من بينها توصية للعضوين سليمان الفيفي، وعلي الشهراني تطالب بدراسة إعفاء خريجي الجامعات من الصم من اختبار “كفايات المعلمين”، لحين إعداد اختبارات خاصة تناسب حالاتهم.

وشمل التأجيل توصية تقدم بها العضو سليمان الفيفي تدعو لإلزام متعهدي نقل الطلاب والطالبات بوجود مرافق أو مرافقة داخل وسيلة النقل أثناء نقلهم من وإلى مدارسهم، وتوصية أخرى للعضو أحمد الأسود تطالب برفع كفاءة المباني المدرسية لتفي بالمتطلبات التعليمية والتربوية الحديثة.