بالفيديو.. هيئة المواصفات والمقاييس تتيح خدمة فحص السيارات المستعملة

الرياض(صدى):

قالت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ، عبر موقعها الإلكتروني ، إن خدمة فحص السيارة مرتبطة إلكترونياً بالجمارك، إذ يتم إرسال البيانات الخاصة بشكل لحظي من الجمارك، مبينةً أنه يجب على صاحب المركبة إدخال تفاصيل البيان الجمركي، ومن ثم سداد المبلغ المطلوب، واختيار مركز الفحص الذي يرغب بفحص السيارة فيه، والتوجه إليه مباشرة، حيث يمكن الوصول إليها من هنا.

وأكدت على إتاحة ، خدمة فحص السيارات المستوردة المستعملة، والسيارات المستعملة التي يرغب أصحابها في تغيير هوياتها، كتحويل المركبة من شاحنة (قلاب) إلى (صهريج)، وخدمة الاستعلام عن السيارات المرفوضة.

وأبانت أن خدمة الاستعلام عن السيارات المرفوضة تتيح للمستفيد الاستعلام عن السيارة فقط بإدخال رقم الشاص، ويمكن الوصول إليها عبر هذا الرابط.هنا

وأوضحت “المواصفات والمقاييس” أن مدة إنجاز هذه الخدمات لا تتجاوز يوم عمل واحداً، وأنه في حال تأخر ذلك بإمكان المستفيد تقديم شكوى من هنــا.

يشار إلى أن الهيئة تتيح أيضاً خدمة الاستعلام عن السيارات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وذلك قبل استيرادها من الخارج.