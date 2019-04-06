الهلال يسعى لشراء كاريلو

محمد السعران(صدى):

أكدت بعض الصحف البرتغالية بأن نادي الهلال بات على مقربة من إنهاء شراء عقد اللاعب البيروفي كاريلو.

حيث اتفقت إدارة الهلال مع نظيرتها بفريق بنفيكا البرتغالي سابقا على إعارة اللاعب لمدة عام واحد .

مع أحقية النادي العاصمي بشراء العقد حال نجاح اللاعب وهذا ما اثبته اللاعب من خلال مستواه المميز ليتم الاتفاق على مبلغ شراء العقد .

ويرغب الهلال في تفعيل خيار شراء البطاقة الدولية للبيروفي اندري كاريلو والتي تقدر بحوالي 20 مليون يورو،

وبذلك يصبح اغلى صفقة انتقال في تاريخ البيرو.

وقالت صحيفة A Bola البرتغالية أن ⁧‫الهلال‬⁩ قرر بالفعل الابقاء على الجناح البيروفي أندري كاريلو (27 عام) من خلال الشراء النهائي لعقده. بعد رغبة مشتركة من الطرفين ‏وبالتالي يمكن ان يحصل بنفيكا على ما يقارب 20 مليون يورو من قيمة بيع الدولي البيروفي.