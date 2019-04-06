ميلان في مهمة صعبة أمام يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

يستعد ميلان لخوض اختبار صعب في الوقت الذي يسعى فيه للبقاء ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يحل ضيفاً على يوفنتوس اليوم السبت، في الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان ميلان تعادل على ملعبه أمام أودينيزي 1-1 الثلاثاء الماضي، في المباراة التي شهدت خروج حارس المرمى جيانلويجي دوناروما ولاعب خط الوسط لوكاس باكيتا، إذ انضما إلى فرانك كيسي وأندريا كونتي في قائمة المصابين بالفريق.

واحتل ميلان المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكنه يواجه منافسة شرسة من ملاحقيه أتلانتا ولاتسيو وروما وتورينو.

وتمكن أتلانتا، صاحب المركز الخامس، من تقليص الفارق مع ميلان إلى نقطة واحدة، بعد أن تغلب على بولونيا 4-1 أمس الخميس في ختام الجولة الثلاثين من المسابقة.

ولكن أتلانتا سيكون أمام مهمة أكثر صعوبة في الجولة الحادية والثلاثين حيث يحل ضيفاً على إنتر ميلان غداً الأحد، بينما يستضيف لاتسيو صاحب المركز السادس فريق ساسولو.

ويحل تورينو ضيفاً على بارما كما يحل روما ضيفاً على سامبدوريا في الجولة نفسها اليوم السبت.

أما يوفنتوس، الذي يتربع على الصدارة بفارق 18 نقطة أمام أقرب منافسيه نابولي صاحب المركز الثاني، فيخوض مباراة الغد في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش.