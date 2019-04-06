ميدو يبرر رحيله عن الوحدة

طلال الغامدي(صدى):

برر المدرب المدرب المصري ” أحمد حسام ” الشهير بميدو إقالته من تدريب نادي الوحدة من وجهة نظره ، وذلك بعد خلافه المعروف مع لاعب النصر المعار إليه ” عبد الإله العمري ” .

وقال ” ميدو ” في حديث لبرنامج ” 90 دقيقة ” المذاع على فضائية ” الحدث اليوم ” : لم أقصد الإساءة للاعب عبد الإله العمري بل كنت أريد الحفاظ عليه .

وأضاف : كنت أسعى للحفاظ على اللاعب لكن أصحاب العقول الغريبة أخذوا تصريحاتي وحرفوها مؤكداً ان هذه هي أهم أسباب رحيلي عن تدريب الوحدة .

وكان ” ميدو ” قد صرح بأن القوانين في الدوري الإنجليزي لا تسمح لأي لاعب معار بالمشاركة أمام ناديه السابق ، على الرغم من كفاءة العمري الأمر الذي صعد الخلاف ، فضلاً عن خسارته الرابعة في 13 مباراة قاد فيها الوحدة، مقابل 6 انتصارات و3 تعادلات .