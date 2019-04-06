24 % نسبة التقليل في إنتاج طائرة ” ماكس 737 “

واشنطن(صدى):

كشفت شركة بوينج الأمريكية، أكبر مصنع للطائرات في العالم، عن تخفيض مؤقت لمعدل إنتاج طائراتها من طراز ” ماكس 737″ الأكثر مبيعا، وذلك بعد أن فرض عدد كبير من الدول حول العالم، حظرا على تحليق طائرة بوينج ” ماكس 737″، عقب وقوع حادثين في نحو 6 أشهر، راح ضحيتهما أكثر من 340 شخصا.

ومن جانبه، أوضح دينيس مويلنبرج الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، في بيان على الموقع الإلكتروني للشركة، أمس الجمعة، إن شركته قررت تخفيض إنتاج طراز 737 إلى 42 طائرة في الشهر، بدلا من 52 طائرة في الشهر، بنسبة تراجع تبلغ 24%.

وقال ” مويلنبرج ” أن خفض معدل الإنتاج إلى 42 طائرة شهريًا، سيمكن فرق العمل على طراز 737، من التركيز أكثر على برامج السلامة والجودة؛ لافتًا إلى أن الشركة تعمل عن كثب مع العملاء والمنظمين العالميين لإعادة طائرتها “ماكس 737” إلى الخدمة، والتركيز على معايير السلامة والجودة.

وأشار إلى أن الشركة، تعلم الآن أن سلسة من الأحداث، كانت سببا في وقوع حادثي ليون إير رحلة رقم 610، والخطوط الجوية الإثيوبية رحلة رقم 302، خاصة التنشيط الخاطئ لوظيفة “MCAS” للطائرة، مضيفًا: ” لدينا مسؤولية للقضاء على هذا الخطر، ونحن نعرف كيفية القيام بذلك، كجزء من هذا الجهد، نحقق تقدمًا في تحديث برنامج ماكس 737 الذي سيمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى ” .