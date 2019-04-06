تفاصيل جديدة في واقعة قتل إمام مسجد بمصر 

القاهرة(صدى):

قال شهود عيان في واقعة قتل إمام مسجد الرحمة، على يد مدرس جامعي، إنه لا توجد علاقة سابقة أو خصومة بينهما، سوى خطبة سابقة كان موضوعها يدور حول الزواج والطلاق، ما أثار حفيظة القاتل الذي أعتقد أن “الشيخ” يتحدث عنه في موضوع الخطبة.

ونشبت مشادة بسيطة بينهما، حيث إن المتهم منفصل عن زوجته وتركها في المنيا ولديه ولدان وفتاة.

وأوضح شهود العيان أن الشاب محمد خالد العدوي، إمام المسجد، تخرج في جامعة الأزهر الشريف، ويبلغ من العمر 27 عاما، ويقطن بمنطقة سهل حمزة في فيصل ويتمتع بسمعة طيبة وحسن الخلق.

وكان أستاذ جامعي منقطع عن العمل اعتدى بسكين على إمام مسجد أثناء سجوده في الركعة الثانية.

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