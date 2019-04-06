وفاة 70 إيراني و400 ألف آخرون تحت خطر الفيضانات.. ولا خطة للطوارئ

طهران(صدى):

تواجة الحكومة الإيرانية مأزق حقيقي أمام شعبها إذ فشلت في حمايته من هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول والفيضانات وأسفرت عن وفاة 70 شخص .

وبينما أكد وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني ان 400 الف ايراني مهدد بالغرق إثر اكتساح الفيضانات ،وطالب برفع التوقعات لم تظهر هناك أي خطة للطوارئ سوى بتهجير الأهالي واخلاء المزيد من القرى والبلدات .

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وقال حاكم مقاطعة خوزستان الجنوبية غلام رضا شرياتي: “صدر أمرٌ بالإخلاء، ونحن نوصي النساء والأطفال بالمغادرة، لكننا نطلب من الرجال والشباب البقاء ومساعدتنا على جهود الإنقاذ .

كما اعلن التليفزيون الإيراني إخلاء 7 قرى أخرى مهدّدة بالانهيارات الأرضية في مقاطعة لورستان المجاورة ، وتم نقل عديد من سكان منطقة سوسنكرد، البالغ عددهم نحو 50 ألف نسمة، وسكان 5 بلدات أخرى في مقاطعة خوزستان الجنوبية .

وطالب وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي بالحد من الخسائر إلى أقل ما يمكن ورفع مستوى التوقعات لمواجهة أي طارئ حتى لو كانت احتمالات وقوعه ضئيلة لا تتجاوز5% .

الجدير بالذكر أن السفارة الكويتية في طهران، اعلنت إرسال أول شحنة مساعدات إلى إيران، بأمر من أمير البلاد، تشمل 40 طناً من المواد الغذائية والطبية .

كما قررت فرنسا ارسال 12 طناً من المساعدات الإنسانية، تشمل 112 مضخة مياه، إلى المناطق التي ضربتها الفيضانات في إيران .