15 مليار ريال واردات المملكة من الذهب والأحجار الكريمة خلال عام 

علي القحطاني(صدى):

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للجمارك إن واردات المملكة من الذهب والأحجار الكريمة والألماس بلغت أكثر من 257 ألف كيلو جرام، بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليار ريال، خلال العام 2018.

وأشار إلى أن ما تم استيراده خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي من الذهب والأحجار الكريمة والألماس بلغ أكثر من 87 كيلوجراماً بقيمة تقدر بـ2.5 مليار ريال.

وأبان أن الاستيراد يتم من عدة دول أبرزها: سويسرا، والإمارات، وبريطانيا، وجنوب إفريقيا، وفرنسا، ولبنان، والهند، وهونج كونج، ومصر، وإيطاليا، وتايلاند، وأمريكا، والصين، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا، وإسبانيا، وسنغافورة، والبحرين.