فيديو رائع لطفل كفيف يتلو آيات من القرآن على طريقة ” برايل “

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بدا فيه طفلاً سعودياً كفيفاً يقرأ آيات من القرآن الكريم بصوت شجي من مصحف مطبوع بطريقة ” برايل ” للمكفوفين.

وظهر في المقطع الطفل ” سلطان ” يقرأ بإتقان تام آيات من سورة المائدة، وذلك بتمرير أصابع يديه على النقاط البارزة على صفحات المصحف البيضاء.

وعقب محمد العبد الهادي والد الطفل على مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع ” تويتر ” : ” ابني سلطان يشارككم قراءة آيات من القرآن ” سورة المائدة ” يقرؤها بطريقة برايل للمكفوفين.. نسأل الله أن ينفع به وأن يحفظكم بحفظه “.