استشاري يكشف علاج يقضي على آلام الظهر بدون أدوية

عادل الحربي(صدى):

يعاني الكثير في الآونة الأخيرة من آلام الظهر والعمود الفقري الأمر الذي يدفعهم احياناً للجوء إلى المضادات الحيوية المضرة أو الأدوية الوهمية وطرق العلاج التي يروج لها المضللين .

وفي هذا السياق ، كشف استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج حسين ان علاج 90% من آلام الظهر لا يحتاج إلى كل هذه المعاناة ويمكن الشفاء منه خلال فترة وجيزة بدون ادوية من خلال التعرض للحرارة والبرودة والرياضة والراحة .

كما نبه ” الحاج ” إلى اهمية العلاج الطبيعي واستخدام التيار الكهربي لتنشيط الدورة الدموية بالأنسجة ، والتنبيه الكهربي للأعصاب والتدليك .

وحذر من اللجوء من المضادات الحيوية إذ تضر بالجهاز الهضمي والكلى ، مشيراً إلى ان العلاج بالإبر الصينية احد الطرق المستخدمة إذا فشلت المحاولات السابقة ، يليها الجراحة كحل أخير يلجأ إليه الطبيب .