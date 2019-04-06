استشاري يكشف علاج يقضي على آلام الظهر بدون أدوية
يعاني الكثير في الآونة الأخيرة من آلام الظهر والعمود الفقري الأمر الذي يدفعهم احياناً للجوء إلى المضادات الحيوية المضرة أو الأدوية الوهمية وطرق العلاج التي يروج لها المضللين .
وفي هذا السياق ، كشف استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج حسين ان علاج 90% من آلام الظهر لا يحتاج إلى كل هذه المعاناة ويمكن الشفاء منه خلال فترة وجيزة بدون ادوية من خلال التعرض للحرارة والبرودة والرياضة والراحة .
كما نبه ” الحاج ” إلى اهمية العلاج الطبيعي واستخدام التيار الكهربي لتنشيط الدورة الدموية بالأنسجة ، والتنبيه الكهربي للأعصاب والتدليك .
وحذر من اللجوء من المضادات الحيوية إذ تضر بالجهاز الهضمي والكلى ، مشيراً إلى ان العلاج بالإبر الصينية احد الطرق المستخدمة إذا فشلت المحاولات السابقة ، يليها الجراحة كحل أخير يلجأ إليه الطبيب .
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49041 ] نشر منذ 12 دقيقة
فعلآ التعرض للتيار الكهربائي
يفيد
لكن بحذر 😶