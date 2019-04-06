المرور يفرض غرامة على المتأخرين عن تجديد رخص المركبات  

علي القحطاني(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن قيمة غرامة عدم تجديد رخصة السيارة، في وقتها، وبعد انتهاء المهلة المحددة للتجديد، وفقا للنظام.

وردت إدارة المرور، على سؤال مغرد عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قائلا: “عند انتهاء صلاحية الاستمارة ولم أجددها.. هل في غرامة؟”.

أوضحت إدارة المرور: “عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد إنتهاء مهلة الـ 60 يوما يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف”.